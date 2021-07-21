Silivri'deki plajda hırsızlık kamerada

SİLİVRİ'de plajda denize giren kişinin kol saatini çalan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

SİLİVRİ'de plajda denize giren kişinin kol saatini çalan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Plajdaki hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan kafe olarak faaliyet yürüten bir iş yeri önünde, 4 Temmuz tarihinde bir kişinin fiyatı bin dolar olan kol saati ve 120 lira parası çalındı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın eşkalini belirledi. N.T. ve E.T. 18 Temmuz tarihinde Esenler'de yakalandı. Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı