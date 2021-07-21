Silivri'deki plajda hırsızlık kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silivri'deki plajda hırsızlık kamerada

Silivri'deki plajda hırsızlık kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de plajda denize giren kişinin kol saatini çalan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı.

SİLİVRİ'de plajda denize giren kişinin kol saatini çalan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Plajdaki hırsızlık anları ise kameraya yansıdı.

Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan kafe olarak faaliyet yürüten bir iş yeri önünde, 4 Temmuz tarihinde bir kişinin fiyatı bin dolar olan kol saati ve 120 lira parası çalındı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın eşkalini belirledi. N.T. ve E.T. 18 Temmuz tarihinde Esenler'de yakalandı. Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim
İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Antalya'da kayıp Ecrin'den acı haber geldi (6)
Van Valiliği, sosyal medyada gündem olan göçmen görüntülerine açıklık getirdi
Van Valiliği, sosyal medyada gündem olan göçmen görüntülerine açıklık getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Yener Düm Tek Tek Kadir Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Mesut Özil Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silivri'deki plajda hırsızlık kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 11:19:56. #1.14#

title