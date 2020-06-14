Silivri'deki motosiklet kazasında 2 kişi öldü Silivri'de meydana gelen motosiklet kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti.

Silivri'de meydana gelen motosiklet kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akören Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu Kavşağı'nda, Alaattin Genç (56) yönetimindeki 34 GZ 7824 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak kaldırıma çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen Alaattin Genç olay yerinde, Yurdagül Genç (54) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA