Silivri'deki Kula Deresi'nde balık ölümleri yaşanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silivri'deki Kula Deresi'nde balık ölümleri yaşanıyor

08.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:21
Silivri'deki Kula Deresi'nde balık ölümleri yaşanıyor

Silivri'deki Kula Deresi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle ölen balıkların su yüzeyine çıktığı görüldü.

Silivri'deki Kula Deresi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle ölen balıkların su yüzeyine çıktığı görüldü.

Semizkumlar Mahallesi'nde denizle birleşen Kula Deresi'nde son haftalarda balık ölümleri yaşanmaya başlandı.

Ölen onlarca balığın su yüzeyine çıktığı derede, renk değişimleri de gözleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

İlgili Haberler

Son dakika haber | Silivri'de tedirgin eden balık ölümleri
Son dakika haber | Silivri'de tedirgin eden balık ölümleri
Bartın Irmağı'nda kirlilik ve balık ölümleri yeniden başladı
Bartın Irmağı'nda kirlilik ve balık ölümleri yeniden başladı
Son dakika haberleri... (Havadan görüntülerle) SİLİVRİ'DE DEREDE ENDİŞELENDİREN TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ
Son dakika haberleri... (Havadan görüntülerle) SİLİVRİ'DE DEREDE ENDİŞELENDİREN TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Meral Akşener Mustafa Varank Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Demet Akalın Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Joe Biden Konyaspor Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silivri'deki Kula Deresi'nde balık ölümleri yaşanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.11.2020 16:20:35. #1.15#
title