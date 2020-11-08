Silivri'deki Kula Deresi'nde balık ölümleri yaşanıyor
08.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 08.11.2020 16:21
Silivri'deki Kula Deresi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle ölen balıkların su yüzeyine çıktığı görüldü.
Silivri'deki Kula Deresi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle ölen balıkların su yüzeyine çıktığı görüldü.
Semizkumlar Mahallesi'nde denizle birleşen Kula Deresi'nde son haftalarda balık ölümleri yaşanmaya başlandı.
Ölen onlarca balığın su yüzeyine çıktığı derede, renk değişimleri de gözleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş