Silivri'deki kanlı doğum gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silivri'deki kanlı doğum gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Silivri'deki kanlı doğum gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silivri sahilinde erken doğum günü kutlaması yapan gençler ile oradan geçen grup arasındaki bir kişinin hayatını kaybettiği kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Silivri sahilinde erken doğum günü kutlaması yapan gençler ile oradan geçen grup arasındaki bir kişinin hayatını kaybettiği kavga anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Silivri ilçesindeki sahilde bir grup genç, arkadaşları Mertcan K'nin doğum gününü kutladığı sırada, oradan geçen bir grupla aralarında çıkan tartışma sonucu kavgaya tutuşmuştu. Kavgada bıçağını çeken Alican A., Mertcan K. ve kardeşi M.K.'yi (17) yaralamış ve olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Mertcan K. ise hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayı gerçekleştiren Alican A. olaydan kısa süre sonra yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaşanan bıçaklı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların birbirine saldırdıkları anlar yer alıyor.

(Yusuf Eker/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aileleriyle tartışıp evden kovuldular, parkta yaşamaya başladılar
Aileleriyle tartışıp evden kovuldular, parkta yaşamaya başladılar
Lüks rezidansta dehşet: Ablasını döven sevgilisini bıçakladı
Lüks rezidansta dehşet: Ablasını döven sevgilisini bıçakladı
Sahildeki kutlamada kan aktı! Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi
Sahildeki kutlamada kan aktı! Talihsiz genç doğum gününde toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdullah Gül Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Pınar Altuğ Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Adem Büyük Arda Turan Ersun Yanal Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Silivri'deki kanlı doğum gününe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 21:40:53. #1.14#

title