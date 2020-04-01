SİLİVRİ'DEKİ İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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SİLİVRİ'DEKİ İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'da alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında hem yolcuların hem de sürücülerin ateş ölçümü yapılmaya devam ediyor.

01.04.2020 14:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:29
SİLİVRİ'DEKİ İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul'da alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarında hem yolcuların hem de sürücülerin ateş ölçümü yapılmaya devam ediyor. Silivri'nin Kınalı mevkiinde çift yönlü olarak yapılan kontrollerde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik havadan görüntülendi. 

Polis ve jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla kentin giriş ve çıkışına kurulan denetim noktalarında yolcu ve sürücülerin ateş ölçümü yapmaya devam ediyor. Silivri'nin Kınalı mevkiinde yapılan denetimlerde araçlar tek tek durdurulurken, kilometrelerce araç kuyruklukları oluştu. Öte yandan 65 yaş ve üstü olduğundan şüphelenilen kişilerin kimlik kontrolü yapılıyor, sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üzeri kişilere ise kabahatler kanunu kapsamın 392 lira ceza kesiliyor. 

Şehirlerarası taşımacılık yapmalarına kısıtlama getirilmesine rağmen yolcu alarak şehir değiştiren iki taksiye de kabahatler kanunu kapsamında ceza kesildi. Tekirdağ'dan İstanbul'a yolcu götürdüğünü belirten taksi şoförü İsrafil Cengiz, kaymakamlığa gittiğini öne sürerek, "Herhangi bir yasak olmadığını söylediler bana, taksime en fazla iki yolcu alıp gidebileceğimi söylediler ama buraya geldim ve şu an cezai işlem uygulanıyor "dedi. 

Bir başka taksi şoförü Bülent Palabıyık ise " Çorlu merkezinden izin belgesi olan bir yolcu aldım. Silivri otogarına gitmek istediğini söyledi. Oradaki yetkilerinden bu izin kağıdıyla bir sıkıntı olmadığı bize bildirildi. Buraya geldik durdurulduk ve hakkımızda cezai işlem uygulanıyor, mağduriyeti biz yaşıyoruz" şeklinde konuştu. 

Kınalı mevkiinde uzun araç kuyrukları da oluşurken, uygulamaları yararlı bulduğunu belirten Aydın Durmuş, yaklaşık 5 kilometreyi 1 saatte gelebildiklerini söyledi. İstanbul'daki çocuklarının yanından evine döndüğünü belirten Hüseyin Polat, "Uygulamalar güzel, herkesin de uyması gerekir. Hala daha tedbirsizlik olduğunu düşünüyorum, Türkiye genelinde en azından mega kentlerde komple sokağa çıkma yasağı olması gerektiğini düşünüyorum " dedi. 

Görüntü Dökümü: ----------------------Havadan görüntüler-Trafikten görüntü-uzun araç kuyrukları--Ateş ölçümü detayTrafik detayAraçlar detayGenel ve detayTaksi ceza detay 65 yaş üstü detay Muhabir anonsu ( Ali ABLAY) 

Vatandaş Röp


- İstanbul

Kaynak: DHA

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