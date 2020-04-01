SİLİVRİ'DEKİ İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ (1)
İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle Silivri'de kilometrelerce kuyruk oluştu.
01.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:48
İstanbul'un giriş ve çıkışında yapılan koronavirüs denetimi nedeniyle Silivri'de kilometrelerce kuyruk oluştu.Koronavirüs önlemleri kapsamında TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar trafik polisleri tarafından denetlendi. Denetim sırasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi. Kınalı'da uzun araç kuyrukları oluştu.
Görüntü dökümü: ---------------Havadan görüntüler-Araç kuyrukları-Trafik -Denetimlerden detaylar
- İstanbul
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Kaynak: DHA