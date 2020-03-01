Silivri'deki ev yangınında bir kişi öldü
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Silivri'deki ev yangınında bir kişi öldü

Silivri'de tek katlı bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

01.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:40
Silivri'deki ev yangınında bir kişi öldü

'de tek katlı bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 'ndeki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında Celaleddin Onat hayatını kaybetti.

Onat'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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