Silivri'deki dolu balıkçıyı şaşkına çevirdi

İstanbul Silivri'de aniden bastıran dolu balıkçıyı şaşkına çevirdi.

İstanbul Silivri'de aniden bastıran dolu balıkçıyı şaşkına çevirdi. Teknesinde doluya yakalanan amatör balıkçı, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Silivri'de öğle saatlerinde bastıran yağmur yerini kısa sürede doluya bırakmıştı. Ceviz büyüklüğünde yağan doluyu gören vatandaşlar hem şaşırmış hem de zor anlar yaşamıştı. Amatör balıkçı Mustafa Bozoğlu ise öğle saatlerinde bastıran doluya teknesinde yakalandı. Doluya karşı şaşkınlığı gizleyemeyen amatör balıkçı, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı