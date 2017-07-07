Silivri'deki "Darbe Girişimi" Davaları

Silivri'de görülen darbe girişimine ilişkin davaları takip eden eski AB Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, "Hem asker olacaksın hem darbe yapacaksın sonra 'ben görmedim' diyeceksin. Türk adaleti bunun üstesinden gelecektir. Şehitlerimizi savunmak için bayrağımız için akıttıkları kan hiçbir şekilde yerde kalmayacaktır." dedi.



Bozkır, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç ve Ali Sarıkaya, Silivri Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda görülen darbe girişimine ilişkin davaları takip etti.



Duruşmalara verilen arada açıklamada bulunan Bozkır, "Ülkemizin bekasını tehdit eden, ülkemizi bölmeye yönelik darbe girişimi failleriyle ilgili davaları izliyoruz." ifadesini kullandı.



Bazı mahkemelerde izledikleri senaryonun burada da gerçekleştiğini söyleyen Bozkır, sanıkların tanklarla millete ateş açmamış, darbe girişimi gerçekleşmemiş gibi davrandığını belirtti.



Şehit aileleri ve gazilerin bu duruma tepki gösterdiğini kaydeden Bozkır, Türk adaletine güvendiğini vurguladı.



Volkan Bozkır, şöyle devam etti:



"Böyle yargılama ve mahkeme görmedim, madem ki darbe yapıyorsun, 'ben yaptım' diye söyle o zaman cezanı çek. Hem asker olacaksın hem darbe yapacaksın sonra 'ben görmedim' diyeceksin. Türk adaleti bunun üstesinden gelecektir. Şehitlerimizin, bayrağımız için akıttığı kan hiçbir şekilde yerde kalmayacaktır."



-"Devletimiz bunun hesabını soracaktır"



Ali Sarıkaya da şehit ve gazi aileleriyle adaletin tecelli etmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için dayanışma içerisinde olduklarını dile getirdi.



Buradaki tek amacın adil yargılamanın sonuçlanıp, mağdurlara sonucun ulaştırılması olduğunu aktaran Sarıkaya, "Amaç mağdurlarımıza bu sonucun ulaşmasını sağlamak, hem de uluslararası çevrelere Türkiye'deki adalet sisteminin nasıl adil bir şekilde devam ettiğinin her şekilde görülmesini sağlamak."ifadelerini kullandı.



Tanklara, toplara, tüfeklere karşı demokrasiyi, milletini, devletini savunan ve bu uğurda yürüyen bir milletin gerekli özveriyi yaptığının altını çizen Sarıkaya, "Milletimiz kanını vermiştir, canını vermiştir, aileleriyle birlikte bir mağduriyet içerisinde olmuşlardır. Hem milletimiz, hem devletimiz bunun hesabını soracaktır. Bunun hesabını sorma mekanı da burada olduğu gibi yüce Türk adaletidir." şeklinde konuştu.



Türk adaletinin vereceği karara herkesin saygı göstermesi ve sistemin hukuk içerisinde ilerlemesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini vurgulayan Sarıkaya, mahkemelerin baskı altına alınmaması gerektiğini, mahkeme başkanlarının bu konuda hür iradesiyle kararlarını vereceklerini söyledi.



"Gazi ve şehit ailelerimizin acılarını görsünler"



Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak muhataplarına 15 Temmuz'un yıl dönümüne ilişkin mektup yolladığını ifade eden Sarıkaya, şöyle devam etti:



"Biz hem ABD hem Avrupa Birliği (AB) gibi müttefiklerimizden şunu bekliyoruz. Buradaki gazi ve şehit ailelerimizin acılarını, hissettiklerini görsünler. Burada bu milletin bu tanklarla, toplarla hangi acıların yaşatıldığını hissetsinler ve burada Türk adaletinin adil bir şekilde yargılama için ne gerekiyorsa yapıldığını bilsinler, Türk adaletine güvensinler."



"Türk adaleti önünde hesap verecekler"



Halis Dalkılıç ise sanıkların darbe girişimi yaşanmamış gibi profesyonel bir şekilde ifade verdiklerini, tiyatro oynadıklarını belirterek sanıkların Türk adaleti önünde hesap vereceğini söyledi.



Dalkılıç, şunları kaydetti:



"15 Temmuz o alçak işgal girişiminin failleri yüce Türk adaleti önünde hesap verecek. Zaten bunlar milletimizin vicdanında mahkum olmuştur. Sanıklar ifadelerini son derece rahat veriyorlar, hiçbir kısıtlama söz konusu değil, saatlerce süren ifadelerini veriyorlar ve yargı süreci işliyor."



Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da davaları takip etti.