Silivri'deki araç denetimlerinde ateşi çıkan kişi hastaneye götürüldü Buğra BENLİOĞLU / KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında seyahatlerine izin verilen otobüsler ile özel araçlarıyla seyahat edecekler için kontroller yapıldı.

Buğra BENLİOĞLU/ KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İstanbul'un giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında seyahatlerine izin verilen otobüsler ile özel araçlarıyla seyahat edecekler için kontroller yapıldı. Silivri'deki kontrollerde ateşi yüksek çıkan minibüsteki yolcu hastaneye götürüldü.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkış ve girişler durduruldu. Polis ekipleri İstanbul'un giriş ve çıkış noktalarında denetime başladı. Denetimlerin yapıldı noktalardan biri Silivri oldu. Ekipler şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşıyan otobüs ve minibüslerde kontrol yaptı. Durdurulan araçlardaki yolcuların ateşleri de ölçüldü. Buradaki denetimlerde ilçe içinde çalışan hatlı minibüsteki yolcuların da ateşleri ölçüldü. Yapılan ölçümlerde 37 yaşındaki Turgut Ç.'nin ateşi yüksek çıktı. Ekipler denetim noktasına sağlık ekiplerini çağırdı. Özel kıyafet giyen sağlık çalışanları Turgut Ç.'yi ambulansa aldı. Ateşi yüksek çıkan yolcu hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA