SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
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SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
06.05.2020 20:27 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:27

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA SİLİVRİ'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA SİLİVRİ'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Silivri D-100 Karayolu'nda meydana geldi.  Edirne istikametinde giden 2 araç çarpıştı. Arkalarından gelen 6 araç da duramayarak kaza yaptı. Toplam 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 44 DA 859 plakalı otomobilde bulunan yolcu Yavuz E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre yan yoldan verildi. 

Kaynak: DHA

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