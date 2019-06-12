Silivri'de zincirleme trafik kazası

Silivri'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolundan Edirne istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis minibüsü, Yeni Mahalle mevkisinde kontrolden çıkarak trafik ışıklarında beklediği belirtilen araçlara çarptı.

Minibüs ve 7 otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Kaza nedeniyle karayolunda trafik oluştu.

Otomobillerin sürücüleri, servis minibüsü şoförüne tepki gösterdi.

Kaynak: AA