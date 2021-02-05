Silivri'de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
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Silivri'de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

05.02.2021 21:42 | Son Güncelleme: 05.02.2021 21:49
Silivri'de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

SİLİVRİ'de özel halk otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SİLİVRİ'de özel halk otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıraların D 100 karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Özel halk otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 1 sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


- İstanbul
Silivri'de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Silivri'de zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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