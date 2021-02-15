Silivri'de zincirleme kaza! TEM'in İstanbul yönü trafiğe kapandı

Saat 11.00 sıralarında TEM'in Selimpaşa - Celaliye arasındaki bölümünde meydana gelen kaza, yoğun kar yağışı nedeniyle bir tır şoförünün kontrolünü yitirmesi ile meydana geldi.

TRAFİK DURDU

Bunu gören yoldaki 4 araç sürücüsü de ani fren yapınca zincirleme kaza meydana geldi. Şans eseri ölen veya yaralanan olmayan kazada trafik İstanbul yönünde durdu. Sevk edilen ekipler kaza yapan ve kayan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Araçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı