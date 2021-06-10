SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI
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SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SİLİVRİ'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, 11.30 sıralarında TEM Otoyolu kılıçlı mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle aralarında çöp kamyonu da bulunan 4 araç art arda birbirlerine çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 34 ZG 4974 plakalı aracın sürücüsü Özcan E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zincirleme kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI
SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI
SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI
SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME KAZA; 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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