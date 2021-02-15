SİLİVRİ'DE YOLDA KALAN ARAÇ KURTARILDI

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri'de içinde 3 kişinin olduğu araç, karda mahsur kaldı.

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA Silivri'de içinde 3 kişinin olduğu araç, karda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Silivri'de kar yağışı etkili oluyor. Selimpaşa Yoğurthane mevkiinde içinde 3 kişinin olduğu araç yolda kaldı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, aracı çekerek mahsur kalanları kurtardı.

Görüntü dökümü: -------------------Kurtarma Çalışmaları (cep telefon görüntüsü)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı