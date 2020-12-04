Silivri'de yol ortasında kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi
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Silivri'de yol ortasında kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi

04.12.2020 23:47 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:50
Silivri'de yol ortasında kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi

Silivri'de, evine gittiği sırada kalp krizi geçiren 31 yaşındaki kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Silivri'de, evine gittiği sırada kalp krizi geçiren 31 yaşındaki kişi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Alibey Mahallesi Musa Çavuş Sokağı'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 31 yaşındaki Gökhan Horosan, fenalaşarak yere düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Horosan'a sağlık ekiplerince dakikalarca kalp masajı yapıldı.

Horosan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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