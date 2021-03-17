Silivri'de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler devam ediyor
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Silivri'de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler devam ediyor

17.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:35

Silivri'de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler devam ediyor İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği 'Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' konulu genelge kapsamında görevlendirilen ekipler Silivri'de denetimlerini sürdürüyor.

Silivri'de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler devam ediyor

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği 'Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri' konulu genelge kapsamında görevlendirilen ekipler Silivri'de denetimlerini sürdürüyor.

Silivri Kaymakamı Ali Partal'ın da bizzat katıldığı denetimlerde Silivri Yeni mahalle bölgesinde bulunan alışveriş merkezlerinde denetim yapıldı.

İlçe genelinde yapılan denetimlerle ilgili bilgiler veren Silivri Kaymakamı Ali Partal "Dinamik denetim sürecinde ilçemizde yoğun denetimlerimiz devam ediyor. Bugün 86 ekibimizle 522 personelimizle ilçemizin tamamında denetim yapıyoruz. Jandarma, Emniyet, ilçe tarım, belediyemiz ve birçok kurumdan destek alıyoruz. Bunların yanında yine esnaf odamızın desteği var. Onlarda esnaflarımızı teker teker gezerek uyarılarda bulunuyorlar. Malum bu süreç içerisinde yeme içme yerlerimiz açıldı. Onların %50 kapasiteyle çalışması konusunda hassasiyetimiz var. İşyerlerinin HES kodu uygulaması konusunda aynı hassasiyetimiz var. HES kodu sorgusu yapılmadan müşteri kabulü yapmıyorlar. Bunları da denetliyoruz. Covid-19 denetimleri kapsamında Sağlık bakanlığımızın hem İçişleri bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgeler ve işyerleri ile kriterleri teker teker yerinde kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımıza her zaman söylediğimiz gibi maske mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

Silivri'de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler devam ediyor
Silivri'de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler devam ediyor
Silivri'de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler devam ediyor
Silivri'de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler devam ediyor
Silivri'de yoğunlaştırılmış dinamik denetimler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF EKER

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