Silivri'de yılbaşı için hazırlanan 3 ton sahte alkol ele geçirildi - Haberler
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Silivri'de yılbaşı için hazırlanan 3 ton sahte alkol ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Silivri'de yılbaşı için hazırlanan 3 ton sahte alkol ele geçirildi

SİLİVRİ'de, üretiminin yapılığı depoya yapılan baskında, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edilen 4 ton sahte alkol ele geçirildi.

İSTANBUL (DHA) - SİLİVRİ'de, üretiminin yapılığı depoya yapılan baskında, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı tespit edilen 4 ton sahte alkol ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelindeki eğlence mekanlarına yılbaşı öncesi dağıtılmak üzere Silivri'de bir depoda sahte alkol üretiminin yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'ndeki depoda üretilen sahte alkolün Beylikdüzü'nde bulunan bir başka depoya taşınarak, burada etiketlendikten sonra piyasaya dağıtıldığını belirledi. Silivri ve Beylikdüzü'ndeki depolara eş zamanlı baskın yapan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Dağıtım yapmak üzere sahte alkolün yüklendiği kamyonet, depodan çıkış yapacağı sırada durduruldu. Depoda bidonlara doldurulmuş halde 4 ton sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkolün doldurulduğu bidonlara, piyasada bilinen etil alkol etiketleri yapıştırılarak orijinal süsü verildiği belirlendi. Ele geçirilen sahte alkol ile üretimin yapıldığı malzemeler, kamyona yüklenerek emniyetin Kumkapı'da bulunan deposuna götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Silivri'de yılbaşı için hazırlanan 3 ton sahte alkol ele geçirildi

Silivri'de yılbaşı için hazırlanan 3 ton sahte alkol ele geçirildi

Silivri'de yılbaşı için hazırlanan 3 ton sahte alkol ele geçirildi

Silivri'de yılbaşı için hazırlanan 3 ton sahte alkol ele geçirildi

Silivri'de yılbaşı için hazırlanan 3 ton sahte alkol ele geçirildi

Silivri'de yılbaşı için hazırlanan 3 ton sahte alkol ele geçirildi

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