SİLİVRİ'DE YAVRU KEDİYİ KURTARMA OPERASYONU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

SİLİVRİ'DE YAVRU KEDİYİ KURTARMA OPERASYONU

10.11.2020 19:15 | Son Güncelleme: 10.11.2020 19:19
SİLİVRİ'DE YAVRU KEDİYİ KURTARMA OPERASYONU

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de iki duvar arasındaki 3 metrelik kanala düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de iki duvar arasındaki 3 metrelik kanala düşen yavru kedi itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarıldı. Restoran işletmecisi Ömer Tabala, iş yerlerinin iki duvarı arasındaki kanala düşen yavru kedinin sıkışarak dışarı çıkamadığını Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği(HAYKUR-DER) ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine gelen derneğin ekipleri, çalışma yapmalarına rağmen yavru kediye ulaşamayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, yılan kamera ile yavru kedinin, çatı arasındaki bir boşluktan, 3 metre derinlikte iki duvar arasında oluşan dar kanala düşerek sıkıştığını tespit etti. İtfaiye ekipleri bunun üzerine duvarı zeminden keserek yavru kediye ulaşarak, onu kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri deprem bölgesinde
Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri deprem bölgesinde
Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazında kalan bir kediyi kurtardı
Arama-kurtarma ekipleri, yıkılan binanın enkazında kalan bir kediyi kurtardı
Silivri'de kauçuk fabrikasında yangın
Silivri'de kauçuk fabrikasında yangın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Cüneyt Arkın Melek Baykal İzzet Yıldızhan
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Caner Erkin Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kasım Karabağ Sosyal Medya Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SİLİVRİ'DE YAVRU KEDİYİ KURTARMA OPERASYONU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 19:20:47. #1.14#
title