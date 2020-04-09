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Koronavirüs, Silivri, Güncel

SİLİVRİ'DE YASAĞA ALDIRIŞ ETMEYENLER SAHİLE AKIN ETTİ

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasak kararına aldırış etmeyen vatandaşlar, sahil kordon boyuna akın etti.

09.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:43
SİLİVRİ'DE YASAĞA ALDIRIŞ ETMEYENLER SAHİLE AKIN ETTİ

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasak kararına aldırış etmeyen vatandaşlar, sahil kordon boyuna akın etti. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yasak kararı ve 'evde kalın' çağrılarına rağmen Silivrililer sahile akın etti. Belediye zabıta ve polis ekipleri ise sahildeki vatandaşları dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı. Bir kadının sahilde duvarın üzerine uzanıp güneşlendiği görüldü. Yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, sahile balık almaya geldiklerini belirtti.

Kaynak: DHA

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