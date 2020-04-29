Silivri'de yaralı kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silivri'de yaralı kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu

Silivri'de yaralı kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu Köpeğin vücudundan saçma çıktı Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu.

Silivri'de yaralı kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
29.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:29

Silivri'de yaralı kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu

Köpeğin vücudundan saçma çıktı

İSTANBUL - Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu. Hayvan severler tarafından hastaneye götürülen köpeğin vücudunda saçmaların olduğu ve uzun süre aç kaldığı öğrenildi.

Silivri'de bir inşaat yıkıntısında açlıktan ölmek üzere olan köpeği gören vatandaşlar hayvan severlere haber verdi. İhbarı üzerine Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği ekipleri adrese gittiğinde Kangal cinsi köpeğin bir inşaat yıkıntısı içerisinde açlık ve susuzluktan ayağa kalkamayacak hale geldiğini ve ölmek üzere olduğunu gördü. Köpeği bulunduğu yerden alan ekipler tedavi için hayvan hastanesine götürdü. Yapılan tetkik ve muayenelerde talihsiz köpeğin vücudunda saçmalar bulunduğu ve çok uzun süre aç susuz kaldığı için ayağa kalkamayacak kadar zayıfladığı anlaşıldı. Ayrıca köpeğin, dehidre olduğu, ayağında çatlak, ödem olduğu ve ileri derecede uyuz olduğu tespit edildi. Hemen tedaviye alınan köpeğin tedavisinin 2 ay süreceği bildirildi. Köpeğin tedavisi tamamlandıktan sonra Engelli ve felçli köpeklerin yaşadığı rehabilitasyon merkezinde yaşamını sürdüreceği açıklandı.

"Onu insanların yoğun olduğu bir yerden aldık"

Köpeği insanların yoğun olduğu bir yerden aldıklarını söyleyen HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı "Bir köpeğin bu kadar güçten düşme süreci uzun ve belirgin bir süreçtik. Onu bir mahallenin merkezinden, insanların yoğun olduğu bir yerden aldık. Aylarca onun bu haline tanık olup haber vermeden ölümünü beklemek çok vicdansızca" ifadelerini kullandı.

Silivri'de yaralı kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haber
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haber
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haber
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Sosyal mesafeyi hiçe sayıp toplu cenaze namazı kılınan köyde, 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu Haber
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haber
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Kuzey Kore'den kaçan diplomattan bomba iddia: Kim Jong-un hayattaysa bile ayağa kalkamıyor
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Dolaşımdaki paraların bulaşıcılığı artırması kripto paralara ilgiyi artırdı
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Koronavirüsü yenip işbaşı yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 6. kez baba oldu
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek
Son Dakika: Üniversite öğrencilerine uzaktan eğitim için 6 GB ücretsiz internet verilecek
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Koronavirüs testi için kendisinden para istendiğini söyleyen adam, cipiyle hastane kapısına defalarca çarptı
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaralayan koca: Seni kurşuna dizeceğim
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Eminönü'nde güvercinleri ezen vicdansız, cinsel istismar suçlusu çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Şallı Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Podolski Mesut Özil Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Mayıs Terör Afrin
Şu an buradasınız: Silivri'de yaralı kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 16:48:50. #1.14#
title