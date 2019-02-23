Silivri'de Yangın
- Silivri'de yangın Olay yerinden detaylar Silivri'de yangın Silivri'de otomobil parçaları üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- Silivri'de yangın
Olay yerinden detaylar Silivri'de yangın
Silivri'de otomobil parçaları üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kınalı'da otomobil parçaları üreten fabrikanın baca kısmında yangın çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Silivri ve Çanta itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA