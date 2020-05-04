SİLİVRİ'DE YALNIZ YAŞAYAN ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
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SİLİVRİ'DE YALNIZ YAŞAYAN ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

SİLİVRİ'DE YALNIZ YAŞAYAN ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
04.05.2020 10:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:54

SİLİVRİ'de evinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

SİLİVRİ'de evinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesindeki 4 katlı binada yaşandı.Evinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Enver Kan'dan 12 saattir haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları  adamın yerde hareketsiz olduğunu fark ederek hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kişinin öldüğünü belirlendi. Kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Enver Kan'ın cenazesi, inceleme için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurum'una sevk edildi.  Öte yandan 28 Nisan'da da Fatih Mahallesinde evinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Refik Narinç de evinde ölü bulunmuştu. 

Görüntü dökümü:

-------------------Sağlık ekipleriOlayın yaşandığı bina

Genel görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

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