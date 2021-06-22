SİLİVRİ'DE YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI
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SİLİVRİ'DE YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİLİVRİ'de yakıt tankeri devrildi, sürücüsü yaralandı.

SİLİVRİ'de yakıt tankeri devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Çeltik E-5 Karayolu'nda meydana geldi. Adı öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, 34 LT 3045 plakalı yakıt tankeri yol kenarına devrildi. Yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tankerden sızıntı olması nedeniyle itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Tanker, çağrılan vinç yardımıyla kaldırılacak.

SİLİVRİ'DE YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI
SİLİVRİ'DE YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI
SİLİVRİ'DE YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI
SİLİVRİ'DE YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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