Silivri'de yağmur, evleri su bastı
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Silivri'de yağmur, evleri su bastı

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.

Silivri'de yağmur, evleri su bastı
18.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:21

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA Silivri'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. 

Öğlen saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış bazı evlerin sular altında kalmasına sebep oldu. Silivri'nin Seymen Merkez Mahallesinde bulunan bazı evler sular altında kaldı. Ekipler ve vatandaşlar su tahliye işlemi gerçekleştirdi.


Kaynak: DHA

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