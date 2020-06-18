SİLİVRİ'DE YAĞMUR, EVLERİ SU BASTI
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SİLİVRİ'DE YAĞMUR, EVLERİ SU BASTI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.

SİLİVRİ'DE YAĞMUR, EVLERİ SU BASTI
18.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:32

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Öğlen saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış bazı evlerin sular altında kalmasına sebep oldu. Silivri'nin Seymen Merkez Mahallesinde bulunan bazı evler sular altında kaldı. Ekipler ve vatandaşlar su tahliye işlemi gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

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