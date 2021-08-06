Silivri'de yabancı uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 7 yaralı
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Silivri'de yabancı uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 7 yaralı

Silivri'de yabancı uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 7 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silivri'de yabancı uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı.

Silivri'de yabancı uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Kaza yaralanan 2'si ağır 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, 06: 00 sıralarında Silivri TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, otoyol üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Minibüs içerisinde bulunan yolculardan 2'si ağır 7'si yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Silivri'de yabancı uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 7 yaralı - Haberler
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