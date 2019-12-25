Silivri'de vurularak öldürülen köpeğin sahibi konuştu

25.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:16

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

Silivri sahilinde bir bahçede bağlı halde bulunan köpek silahla vurularak öldürüldü.

Silivri sahilinde dün 22.30 sıralarında bahçede zincirle bağlı köpek silahla ateş edilerek öldürüldü. İddialara göre bir olayı araştırmaya gelen polis memuru bahçeye girdiğinde köpek tarafından ısırıldı. Polis memuru silahını çıkartarak köpeğe ateş etti. Yaralı polis memuru arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Köpeğinin öldüğünü gören sahibi ise sinir krizi geçirdi.

Köpeğin sahibi Özlem Karabıyık olayla ilgili olarak, Dün gece polis memurlar farklı bir olay için buraya geliyorlar ama benim köpeğimin yanına gelerek kasıtlı bir şekilde öldürüyorlar. Polislerin kendisinin ısırdığı söylüyor ama köpek burada 1.5 metrelik zincire bağlı. Kaçabilirdi polis. Orada öldürmesi gerekmiyordu. Kasıtlı olarak 3 el ateş edildi. Ben bu olayın peşini bırakmayacağım dedi.

BU ACININ TARİFİ YOK

Özlem Karabıyık köpeğe küçüklüğünden beri baktığını ifade ederken, Bugün işe gidemedim bu olaydan dolayı. Acımı anlatamam, bu acının tarifi yok. dedi.

OLAYIN TAKİPÇİYİZ

HAYKURDER Derneği Başkanı Erman Paçalı ise, Buraya geldiğimizde köpek hayatını kaybetmişti. Silivri İlçe Emniyet Müdürümüzle irtibata geçerek kendisine durumu belirttik, konuyla alaka soruşturma başlatıldı. Olayın takipçisi olacağım dedi.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk Karabıyık'ı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu, olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA