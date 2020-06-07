SİLİVRİ'DE VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ SİLİVRİ'DE VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ Haber-Kamera Uğur Samet AVCIİSTANBUL DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 buçuk aydır sürdürülen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta uygulanmaması üzerine Silivri'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.



İSTANBUL - SİLİVRİ'DE VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Haber-Kamera Uğur Samet AVCIİSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 buçuk aydır sürdürülen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta uygulanmaması üzerine Silivri'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. İlçede hava sıcaklığının 30 derece olduğu günde Silivrililer Sahil Kordon boyu ve Kumsallara akın etti. Vatandaşlar sahilde yürüyüş yapıp güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı.

Kaynak: DHA