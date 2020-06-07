SİLİVRİ'DE VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ
Haber-Kamera Uğur Samet AVCIİSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 buçuk aydır sürdürülen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta uygulanmaması üzerine Silivri'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.
07.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:29
Haber-Kamera Uğur Samet AVCIİSTANBUL DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 buçuk aydır sürdürülen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta uygulanmaması üzerine Silivri'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. İlçede hava sıcaklığının 30 derece olduğu günde Silivrililer Sahil Kordon boyu ve Kumsallara akın etti. Vatandaşlar sahilde yürüyüş yapıp güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı.
Kaynak: DHA