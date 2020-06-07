Silivri'de vatandaşlar sahile akın etti
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Silivri'de vatandaşlar sahile akın etti

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 buçuk aydır sürdürülen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta uygulanmaması üzerine Silivri'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.

Silivri'de vatandaşlar sahile akın etti
07.06.2020 18:03 | Son Güncelleme: 07.06.2020 18:07
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 buçuk aydır sürdürülen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta uygulanmaması üzerine Silivri'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. İlçede hava sıcaklığının 30 derece olduğu günde Silivrililer Sahil Kordon boyu ve Kumsallara akın etti. Vatandaşlar sahilde yürüyüş yapıp güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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