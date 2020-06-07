SİLİVRİ'DE VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ
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SİLİVRİ'DE VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/İSTANBUL DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 buçuk aydır sürdürülen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta uygulanmaması üzerine Silivri'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti.

SİLİVRİ'DE VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ
07.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:52

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 buçuk aydır sürdürülen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta uygulanmaması üzerine Silivri'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. İlçede hava sıcaklığının 30 derece olduğu günde Silivrililer Sahil Kordon boyu ve Kumsallara akın etti. Vatandaşlar sahilde yürüyüş yapıp güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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