SİLİVRİ'DE VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ
Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de dün kar yağışının ardından vatandaşlar, bugün sahile akın etti.
09.02.2020 18:11 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:11
Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
Silivri'de dün kar yağışının ardından vatandaşlar, bugün sahile akın etti.İlçede kar yağışının ardından vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte sahilde güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar, martılara ekmek atarken, bazıları da zamanlarını çay bahçeleri ve oyun parklarında geçirdi.
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Kaynak: DHA