SİLİVRİ'DE VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ
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SİLİVRİ'DE VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHASilivri'de dün kar yağışının ardından vatandaşlar, bugün sahile akın etti.

09.02.2020 18:11 | Son Güncelleme: 09.02.2020 18:11
SİLİVRİ'DE VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA

'de dün kar yağışının ardından vatandaşlar, bugün sahile akın etti.

İlçede kar yağışının ardından vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte sahilde güneşli havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar, martılara ekmek atarken, bazıları da zamanlarını çay bahçeleri ve oyun parklarında geçirdi.

Görüntü Dökümü: ----------------Silivri sahili-Vatandaşlardan detaylar-Genel detaylar 

 


Kaynak: DHA
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