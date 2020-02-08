: Silivri'de vatandaşlar karın tadını çıkardı

08.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:22

İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından Silivri'de bazı vatandaşlar sokağa çıkarak çocuklarıyla karın tadını çıkarttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek bölgelerinde ve kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Çatalca ve Silivri'de başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde kent merkezinde etkili oldu. Çatalca ve Silivri'nin bazı köyleri kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken, vatandaşlar sokağa çıkarak çocuklarıyla birlikte karın tadını çıkarttı. Karın tutmasıyla birlikte de kartpostallık görüntüler oluştu.

Kar yağışından dolayı mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, "Burası Silivri'nin en yüksek yeriymiş, o yüzden geldik. Gerçekten de tutmuş, bizim orası daha tutmadı. Çok mutluyuz. Çocuklarda oynamak istiyordu, ama onlar uyudu. inşallah yarın kar dolarda onlarda oynarlar" dedi.

(Yusuf Eker/İHA)

Kaynak: İHA

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