SİLİVRİ'DE VATANDAŞLAR DENİZE AKIN ETTİ Silivri'de sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillere akın etti.

Silivri'de sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillere akın etti. Denize girerek serinlemeye çalışanlar, sosyal mesafeyi unuttu. Silivri'de sıcaktan bunalan vatandaşlar, Mimarsinan Mahallesi Kumluk Plajı'na akın etti. Denize girerek serinlemeyi çalışanlar sosyal mesafeyi unuttu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları sık sık uyardı.

- İstanbul

Kaynak: DHA