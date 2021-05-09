SİLİVRİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA: 2'Sİ KADIN 4 KİŞİ YAKALANDI

Silivri'de polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Silivri'de polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde belirlediği 2 adrese operasyon düzenledi. Polis, bir adrese yaptığı operasyonda M.H, B.K, M.D isimleri yakaladı. Aynı mahalle üzerinde bir de iş yeri adresi operasyon düzenleyen ekipler, hurda dükkanı olarak kullanılan adresin sahibini Y.G.'yi yakaladı. Operasyonda 8.2 metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu içme aparatı, 5 adet ruhsatsız silah, 6 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 1 adet bilge tüfek, 1 adet çek defteri, 1 adet pompalı tüfek ve 380 TL para ele geçirildi. Şüpheli 4 kişi gözaltına alınarak İlçe Emniyeti Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli Y.G. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.H., B.K. ve M.D. adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

---------------------Polis kamerasından operasyon anları

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı