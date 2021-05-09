Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı İki adrese yapılan baskında 4 kişi gözaltına alınırken, aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda silah ele geçirildi Baskın anı polis kamerasına yansıdı Silivri'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi...

Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İki adrese yapılan baskında 4 kişi gözaltına alınırken, aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda silah ele geçirildi

Baskın anı polis kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Silivri'de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, 2 adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda silah ele geçirilirken, baskın anı da kameraya yansıdı.

İstanbul polisi, Silivri'de Mimar Sinan Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen edilen bir adrese baskın düzenledi. Yapılan kontroller neticesinde aracıyla adrese gelen şüpheli şahıs M.H. ile araçta bulunan B.K. ve adreste bulunan M.D. isimli kadınlar polis ekiplerince yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda 8.2 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu aparatı, 5 adet ruhsatsız tabanca ile 6 adet fişek, 1 adet bilye atar tüfek, 1 adet av tüfeği, 1 adet çek defteri ile 380 lira para ele geçirildi. Çalışmaların devamında şahsın zula olarak kullandığı belirlenen Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan ve hurdacı olarak faaliyet yürüten bir adrese de baskın yapıldı. Baskında işyeri sahibi Y.G. isimli şahıs gözaltına alınarak, işyerinde 1 adet pompalı tüfek ve 3 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.H., B.K. ve M.D. isimli şüpheliler adliyeye sevk edilirken, Y.G. ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kafe baskınında şoke eden görüntü...Bir yanda nargile bir yanda fizik tedavi
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