Silivri'de üreticilere 10 milyonluk tohum desteği
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Silivri'de üreticilere 10 milyonluk tohum desteği

Silivri'de Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında 300 dönüm arazide "Tohumluk Arpa Hasadı" yapıldı.

Silivri'de üreticilere 10 milyonluk tohum desteği
01.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:15

Silivri'de Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında 300 dönüm arazide "Tohumluk Arpa Hasadı" yapıldı. Hasat çalışmaları havadan görüntülenirken vatandaşlara sağlanacak yaklaşık 10 milyon liralık tohum desteğiyle 6 bin dönüm arazide üretim yapılması hedefleniyor.

Silivri Belediyesi, Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında "Sertifikalı Yerli Arpa Tohumu" elde etmek için 300 dönüm arazide hasat yaptı. Gümüşyaka Mahallesinde bulunan Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün uygulama alanlarında düzenlenen "Tohumluk Arpa Hasadı"na proje paydaşları, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bölgede çiftçilik yapan vatandaşlar katıldı. Hasattan elde edilen ürünlerin üreticilere ücretsiz dağıtılması planlanırken hasat çalışmaları havadan görüntülendi. Öte yandan yaklaşık 10 milyon liralık tohum desteğiyle 6 bin dönüm arazide üretim yapılması hedefleniyor.

"Silivri'de tarım arazileri imarlı arazilerinden daha değerli hale gelecek"

Proje hakkında bilgiler veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz "Biz Silivri'de göreve gelmeden önce şunu söylemiştik. Üretim, tarımsal üretim, hayvancılığın hep yanında olacağız. Silivri'de gün gelecek tarım arazileri imarlı arazilerinden daha değerli hale gelecek onun için üretmemiz gerekiyor. Bizlerde üretene öncü önder olabilmek adına bugün Silivri'nin daha önce hiç ekilmeyen kaderine terk edilmiş belediyeye ait 300 dönüm tarla üzerine yerli ve milli sertifikalı arpa tohumu ektik" dedi.

"Hibe olarak dağıtacağız"

"Buradan muradımız bu tohumlardan elde edeceğimiz 150 ton civarındaki arpa tohumunu bölgedeki çiftçilerimize ücretsiz vermekti" diyen Başkan Yılmaz "600 dar gelirli çiftçimizi hedefliyoruz. Tohumları onlara ücretsiz teslim ettiğimizde onlarda aldıkları tohumları her biri 10 dönüm arazilerine arpa ekebilecekler. Yani bu şu demek 6 bin dönüm arazinin Silivri'de ekimine vesile olacağız. Bu proje kapsamında belediyemize hiçbir yük getirmeden tarım paydaşları çiftçi kardeşlerimiz ve bu projeye destek veren Sarılar Tohumculukla beraber, belediyeye yük getirmeden bu projemizi gerçekleştiriyoruz. Silivri'de yaşayan dar gelirli tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimize 10 Milyon lirayı bulacak bir desteği belediye olarak veriyoruz. Aynı zamanda tohumluk arpalarımızı dağıtacağız. Hasattan geriye kalan samanları da dar gelirli hayvancılarımıza bila bedel, hibe olarak dağıtacağız" dedi.

"Bizim projelerimiz Türkiye'de örnek gösterilecek"

Bölgedeki üreticilere öncü olmak istediklerini de belirten Başkan Yılmaz "Bizim amacımız Silivri'deki tarımsal üretimi, hayvancılıkla üretimi desteklemek, onlara öncü olmak. Attığımız küçük bir adım gibi görünebilir ama çok büyük ufuklara çok büyük adımlara atılan ilk adım olarak düşünün, bizim projelerimiz devam edecek. Bizim projelerimiz iddia ediyorum Türkiye'de örnek gösterilen, yerel yönetimlere örnek gösterilen projeler olacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

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