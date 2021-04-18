İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TRAFO PATLADI, MAHALLELİ ELEKTRİKSİZ KALDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TRAFO PATLADI, MAHALLELİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İstanbul DHASilivri, Çeltik Mahallesi'ndeki trafoda patlama sonrası yangın çıktı.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İstanbul DHA

Silivri, Çeltik Mahallesi'ndeki trafoda patlama sonrası yangın çıktı. Trafo yanarak kullanılamaz hale gelirken mahalle elektriksiz kaldı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Çeltik Mahallesi'nde yaşandı. Sokak üzerinde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İBB Çanta İtfaiye ve Elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiye, trafoda çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bir süre elektriksiz kalan mahalleye ekiplerinin çalışmaları sonucunda tekrar elektrik geldi.

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TRAFO PATLADI, MAHALLELİ ELEKTRİKSİZ KALDI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TRAFO PATLADI, MAHALLELİ ELEKTRİKSİZ KALDI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TRAFO PATLADI, MAHALLELİ ELEKTRİKSİZ KALDI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TRAFO PATLADI, MAHALLELİ ELEKTRİKSİZ KALDI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TRAFO PATLADI, MAHALLELİ ELEKTRİKSİZ KALDI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TRAFO PATLADI, MAHALLELİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mario Draghi Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Merve Dizdar Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Muslera Cenk Tosun Arda Turan Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TRAFO PATLADI, MAHALLELİ ELEKTRİKSİZ KALDI
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 01:59:38. #1.16#

title