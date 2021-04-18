İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TRAFO PATLADI, MAHALLELİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İstanbul DHASilivri, Çeltik Mahallesi'ndeki trafoda patlama sonrası yangın çıktı.

Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/ İstanbul DHA

Silivri, Çeltik Mahallesi'ndeki trafoda patlama sonrası yangın çıktı. Trafo yanarak kullanılamaz hale gelirken mahalle elektriksiz kaldı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Çeltik Mahallesi'nde yaşandı. Sokak üzerinde bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Şiddetli patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İBB Çanta İtfaiye ve Elektrik ekipleri sevk edildi. İtfaiye, trafoda çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bir süre elektriksiz kalan mahalleye ekiplerinin çalışmaları sonucunda tekrar elektrik geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı