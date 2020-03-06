Silivri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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TEM Otoyolu, İtfaiye, Silivri, Güncel

Silivri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Silivri'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

06.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:50
Silivri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Silivri'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

TEM bağlantı yolunun Silivri mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FA 9088 plakalı cip, karşı yönden gelen 34 NJ 5118 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve cipte bulunan iki kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin araçta sıkışan sürücüleri çıkarmasının ardından, yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapatılan bağlantı yolu, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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