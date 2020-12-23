Son dakika: Silivri'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı
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Son dakika: Silivri'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

23.12.2020 19:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:49

Bir son dakika haberine göre Silivri'de meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 1'i bebek 5 kişi ağır yaralandı.

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 1'i bebek 5 kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolu Silivri - Çerkezköy mevkisinde O.S yönetimindeki 34 BTT 554 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp tarlaya girdi ve takla attı.

Otomobildeki O.S., D.S., B.K., N.T. ve 3 aylık bebek İ.H.K. ağır yaralandı.

Çerkezköy ve Silivri'deki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Son dakika: Silivri'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Son dakika: Silivri'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Son dakika: Silivri'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı
Son dakika: Silivri'de trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alparslan Ermiş

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