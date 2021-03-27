Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı
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Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı

Silivri'de dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı

Silivri'de dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Alipaşa yolu üzerinde meydana geldi. İçerisinde 3 kişi olduğu öğrenilen özel bir otomobil ile hafif ticari araç dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki şu kanalına düşen araç içindeki sürücü ve diğer araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın şiddetiyle sıkışan araç içinde mahsur kalan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. - İSTANBUL

Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı
Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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