Silivri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Silivri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Silivri'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Silivri D100 karayolu İstanbul istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DN 3423 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SK 2264 seyir halindeyken çarpıştı.
Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sağlık ekipleri 34 SK 2264 plakalı otomobildeki yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine götürdü.
Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana geldi.