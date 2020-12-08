Silivri'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
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Silivri'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

08.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:10
Silivri'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

SİLİVRİ'de 2 otomobil ile 1 panelvan aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

SİLİVRİ'de 2 otomobil ile 1 panelvan aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Değirmenköy Mahallesi Çerkezköy yolu üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle 2'si otomobil 1 panelvan araç çarpıştı. Kazada sürücüler ve yolcular bulundukları yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Selçuk Günaydın olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan Muharrem Ö. ile Yakup B. ise itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Günaydın'ın cansız bedeni İstanbul Adlı Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


- İstanbul
Silivri'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
Silivri'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
Silivri'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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