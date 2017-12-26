Silivri'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, E-5 karayolu Silivri istihkameti Parkköy mevkisinde M.Ş yönetimimdeki 59 AV 454 Plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan üzerinde kimlik çıkmayan bir kişiye çarptı.



Kazayı gören diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinde kimliği belli olmayan erkek şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.



Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Cenaze daha sonra Adli Tıp Kurumuna gönderildi.