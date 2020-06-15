Silivri'de trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı
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Silivri'de trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Silivri'de trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı
15.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:44

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

D-100 karayolu Çorlu istikametinde seyir halindeki 06 FE 4805 plakalı sebze-meyve yüklü kamyonet, Kınalı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tabelaya çarptı.

Kazada, Soner Durukan (33) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Durukan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan diğer kişi ise ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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