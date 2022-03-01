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Silivri'de TIR'la temizlik aracı çarpıştı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Silivri'de TIR'la temizlik aracı çarpıştı

Uğur Samet AVCI / -SİLİVRİ'de TIR ile temizlik aracı çarpıştı.

Uğur Samet AVCI/ -SİLİVRİ'de TIR ile temizlik aracı çarpıştı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Çerkezköy istikametinde meydana geldi. Karayolları müdürlüğüne ait temizlik aracı ile kum yüklü TIR çarpıştı. Araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu


Silivri'de TIR'la temizlik aracı çarpıştı

Silivri'de TIR'la temizlik aracı çarpıştı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

TEM Otoyolu, Tragger, Kaza, Güncel, Haberler

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