Silivri'de TIR'ın dorsesi yandı

SİLİVRİ'de TIR seyir halindeyken dorsesi yandı.

SİLİVRİ'de TIR seyir halindeyken dorsesi yandı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Küçük Sinekli Köy yolunda yaşandı. Sürücüsü, seyir halindeyken 34 ZBK 84 plakalı TIR'ın dorsesinin lastiklerinden alevler çıktığını fark etti. Sürücü, bunun üzerine TIR'ı yolun kenarında durdurdu. TIR'ı dorseden ayıran sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve Orman İşletme ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. TIR'ın dorsesi zarar görürken, jandarma ekipleri yangına ilişkin çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı