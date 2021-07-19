Silivri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Silivri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Silivri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Silivri'de TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Silivri'de TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. 

Kaza, TEM Otoyolu Kınalı Mevkii'nde saat 12.00 sıralarında maydana geldi. Avrupa'da yaşayan Türk ailenin bulunduğu yabancı plakalı otomobil ile 59 ABS 276 plakalı TIR çarpışt. Çarpışmanın etkisiyle TIR bariyerlere çarparak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. 

 


Silivri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Silivri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Silivri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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